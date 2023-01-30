Мінсоцполітики запропонувало допомогу в протезуванні бійцям, які втратили кінцівки під час бойових дій

Протезування є безкоштовним для бійців, витрати беруть на себе благодійні фонди.

Міністерство соціальної політики запропонувало допомогу в протезуванні військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, створення кожного біопротезу відбувається згідно з індивідуальними потребами пацієнта. Протезування є безкоштовним для бійців, витрати беруть на себе благодійні фонди.

"Для того, аби залишити запит на протезування, потрібно звернутися на "гарячу лінію" за номером 050 177 68 39. Після подачі запиту, із заявником обіцяють зв’язатися протягом кількох днів", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, Чехія прийматиме на лікування більше постраждалих внаслідок війни українців, а також допоможе із протезуванням.

Уряд Ісландії виділив грант щодо виробництва протезів для постраждалих українців.