Росіяни знищили в Україні 171 медичний заклад

За 11 місяців війни російська армія пошкодила в Україні 1206 медичних закладів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

З них 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

“Аби відбудувати зруйновану та пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько 1 млрд доларів”, – зазначили у міністерстві.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, аби залишити якомога більшу кількість населення без медичної допомоги.

На деокупованих територіях, де не ведуться бойові дії, повністю відновлено 143 медзаклади, які отримали незначні пошкодження частково. Ще понад 250 обʼєктів відновлені частково.

Найбільше відбудованих медзакладів розташовані на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, російські окупанти закривають приватні лікарні на тимчасово захопленій території Херсонської області.