Киянам нагадали, чому не варто ігнорувати повітряні тривоги

У Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців і гостей столиці не нехтувати повітряними тривогами.
“11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак. Багато хто розслабилився і нехтує повітряною небезпекою”, – зазначили у КМВА.
Чиновники нагадали основні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали про небезпеку:
- загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени,
- оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут,
- учбових тривог під час війни не буває.
“Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони. Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою! Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися!”, – додали посадовці.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю, загинула жінка.