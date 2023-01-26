Киянам нагадали, чому не варто ігнорувати повітряні тривоги

У Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців і гостей столиці не нехтувати повітряними тривогами.

“11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак. Багато хто розслабилився і нехтує повітряною небезпекою”, – зазначили у КМВА.

Чиновники нагадали основні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали про небезпеку:

загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени,

оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут,

учбових тривог під час війни не буває.

“Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони. Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою! Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися!”, – додали посадовці.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю, загинула жінка.