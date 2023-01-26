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Киянам нагадали, чому не варто ігнорувати повітряні тривоги

Оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут.

Киянам нагадали, чому не варто ігнорувати повітряні тривоги
Фото: alerts.in.ua

У Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців і гостей столиці не нехтувати повітряними тривогами.

“11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак. Багато хто розслабилився і нехтує повітряною небезпекою”, – зазначили у КМВА.

Чиновники нагадали основні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали про небезпеку:

  • загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени,
  • оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут,
  • учбових тривог під час війни не буває.

“Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони. Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою! Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися!”, – додали посадовці.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю, загинула жінка.

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