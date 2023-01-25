Російські окупаційні війська обстріляли 25 січня Торецьк і Бахмутський район Донеччини.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, загарбники вдарили зі ствольної артилерії по Торецьку, Бахмуту і Бахмутському району.

"Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові. Від атаки окупантів загинув 44-річний чоловік, ще четверо людей – з яких 76-річна матір та її 50-річний син, зазнали осколкових поранень. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти", - розповіли в прокуратурі.

Тривають досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 25 січня рашисти випустили по Запоріжжю високоточну авіаракету. В результаті під завалами будинку загинула жінка.

Також росармія атакувала Берислав на Херсонщині. Снаряди влучили у продуктовий магазин. Загинули двоє людей.