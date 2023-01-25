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Байден, Шольц, Макрон, Сунак і Мелоні заявили, що продовжать підтримку України

Підтримка відбуватиметься в "тісній євроатлантичній координації".

Байден, Шольц, Макрон, Сунак і Мелоні заявили, що продовжать підтримку України
Фото: EPA/UPG

П'ятеро лідерів провідних країн світу погодилися продовжити військову підтримку України.

Про це повідомляє CNN.

У розмові в середу, 25 січня президент США Джо Байден обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні продовження допомоги Україні в "тісній євроатлантичній координації".

"Розмова була зосереджена на ситуації з безпекою в Україні та подальшій підтримці України в боротьбі з російською агресією. Усі п'ять лідерів погодилися продовжувати військову підтримку України в тісній координації", - йдеться в повідомленні німецького уряду.

Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams, заявив президент США Джозеф Байден.

За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів.

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.

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