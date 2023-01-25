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Сили оборони уразили три склади боєприпасів, пункт управління та 9 районів зосередження росіян, - Генштаб

Авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Сили оборони уразили три склади боєприпасів, пункт управління та 9 районів зосередження росіян, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 9 районів зосередження живої сили і три склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, Сили оборони знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та два БпЛА типу “Орлан-10”. 

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку і зазнають великих втрат. На Лиманському та Авдіївському українські бійці відбили всі атаки окупантів, на решті напрямків вороги обороняються.

Протягом доби рашисти завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

За інформацією командування, станом на 18.00 25 січня ситуація на фронті така:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині;
  • на Куп’янському ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині;
  • на Лиманському під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка - Донецької;
  • на Бахмутському вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині;
  • на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;
  • на Новопавлівському росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині;
  • на Запорізькому від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі;
  • на Херсонському артилерійських обстрілів зазнали шістнадцять населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Запоріжжя. Під завалами будинку загинула жінка.

У ЗСУ повідомили, що Сили оборони повністю відійшли від Соледара (Донецька область) і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.

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