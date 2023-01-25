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Бельгія планує передати Україні системи ППО та протитанкову зброю

Танки до цього пакету не увійдуть.

Бельгія планує передати Україні системи ППО та протитанкову зброю
Фото: omr.gov.ua

27 січня міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє RTL.

До нового пакету увійдуть системи ППО та протитанкова зброя.

"На засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів", - повідомила очільниця Міноборони.

Водночас  вона зазначила, що танки до цього пакету не увійдуть. Дедондер сказала, що такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них ціну 500 тисяч євро.

"Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили ремонтні роботи", - сказала  Дедондер. 

За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один. 

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.

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