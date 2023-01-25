Росіяни пробують привезти на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників

Змусити українських атомників до співпраці, як і раніше, не вдається.

Російські окупанти намагаються завербувати для роботи на Запорізькій АЕС півтори сотні білоруських ремонтників.

Про це у Телеграмі повідомляє ДП "Енергоатом".

"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось упоратися на ній. Є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об'єкт близько 150 фахівців з ремонту, які працювали на Білоруській АЕС", - зазначили у компанії.

Як пояснили в "Енергоатомі", білоруські фахівці потрібні росіянам для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які влаштовують самі окупанти.

При цьому змусити українських атомників до співпраці російським окупантам, як і раніше, не вдається.

"Навіть незважаючи на те, що в хід йдуть усі методи: від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону. Неохідної кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно не вистачає", - наголосили у НАЕК.

Нагадаємо, що російські окупанти не можуть запустити в роботу жоден енергоблок тимчасово захопленої ними Запорізької АЕС.

А керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося".