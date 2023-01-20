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Створення охоронної зони навколо ЗАЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося", - Гроссі

Він вважає, що слід терміново вжити проміжних заходів для захисту ядерного об'єкту, але не уточнив, яких саме.

Створення охоронної зони навколо ЗАЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося", - Гроссі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося".

Про це інформує УНН. 

"Я спостерігаю за тим, що ситуація навколо Запоріжжя погіршується. З розвитком конфлікту, ви знаєте, що на східному фронті, стає гаряче. Тому я вважаю, що зараз як ніколи важливо і терміново вжити проміжних заходів для захисту ядерного об'єкту", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що стурбований тим, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося". 

Гроссі наголосив, що важливо підтримати цю ініціативу по створенню охоронної зони, тому голова МАГАТЕ продовжуватиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським та росіянами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом. Також Україна наполягає на обмеженні прав і привілеїв Росії в агентстві. 

Раніше в “Енергоатомі” заявили, що для відновлення роботи ЗАЕС після деокупації, Україні знадобиться щонайменше два місяці. Росіяни перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

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