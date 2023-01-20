Перевіряється інформація про можливу їхню причетність до удару росіян по житловому будинку 14 січня.

У Дніпрі контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління Генштабу збройних сил РФ (більше відому як ГРУ). Під час оперативних дій затримано сімох російських агентів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам РФ доведеться сповна відповісти за скоєне", - наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі - енергогенеруючих підприємств.

"Окупанти використовували їх для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. Після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Зібрану інформацію вони передавали ворогу через резидента групи. Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної РФ. Згодом зловмисник сам утік до Росії, де був завербований.

"Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої; комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом; прокремлівську літературу.

ЇМ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 46 людей. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти.