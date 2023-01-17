Дніпро, 14 січня 2023-го. Пам'ятатимемо, сумуватимемо...

За сухими цифрами - десятки понівечених доль, сльози, біль і невгамовна туга не лише тих, чиє життя розділилося на “до” і “після” 14 січня 2023-го, але й, без перебільшення, всієї країни.

Врятувати наразі вдалося 39 людей, в тому числі шістьох дітей. Поранених - 75, серед них 14 дітей.

Станом на вечір понеділка відомо про загибель сорока мешканців будинку. Серед них троє дітей.

17 січня в останню путь проведуть 39-річного тренера з боксу Михайла Кореновського . Він теж мешкав у тому ж будинку, один із під'їздів якого внаслідок ракетного удару росіян перетворився на купу уламків.

Марія добре вчилася, любила танцювати, нещодавно її обрали головою учнівської ради. Тіло дівчинки на завалах знайшли одним із перших. Мама Маші на момент обстрілу була на роботі і не одразу дізналася, що трапилося.

16 січня в Дніпрі попрощалися із п’ятнадцятирічною Марією Лебідь . Дівчинка загинула через удар російською ракетою по багатоповерхівці на вулиці Набережна Перемоги, завданий 14 січня.

У зруйнованому російською ракетою під‘їзді багатоповерхівки на вулиці Набережна Перемоги – 72 квартири, однак внаслідок удару постраждав фактично увесь будинок. За даними Офісу президента, без житла залишилися понад тисячу дніпрян.

Серед загиблих і постраждалих 14 січня - відомі в країні люди, майстри своєї справи. Кухня жовтого сонячного кольору - все, що лишилося від квартири тренера з боксу Михайла Кореновського. На столі навіть залишилась неушкодженою ваза з фруктами.

Михайло був головним тренером збірної Дніпропетровської області та заслуженим тренером України. Його вихованці неодноразово перемагали на світових та європейських змаганнях.

Без чоловіка й батька залишилися дружина Ольга та двоє донечок - Маргарита та Маруся. У момент удару вони чекали на батька на вулиці.

Життя відомої народної майстрині Інни Івінської, яка мешкала в тому ж під'їзді, врятували ляльки-мотанки. У буквальному розумінні: в момент вибуху майстриня проводила в центрі міста майстер-клас у рамках проєкту "Українська Жінк, як символ об'єднання поколінь Нації". Створювали новий образ народної ляльки "Переможна. Щаслива. Вільна", який і придумала Інна Івінська.

З речей у жінки залишився тільки одяг, який був на ній. Більше нічого, навіть документів.

Подруг Ольгу Усову та Ірину Саламатенко - лікарок і волонтерок - врятуватися не вдалося. Без мам залишилося троє дітей шести, восьми і чотирнадцяти років.

Ольга приїхала до Дніпра з Донецька у 2014 році. Як розповів чоловік Ольги Едуард Усов, у 2018 році волонтерка надавала допомогу військовим у Широкому в Донецькій області у рамках волонтерського проєкту “ТриЗуб Дентал”. Один із захисників у Facebook згадав, якою доброю, розумною, щирою та самовідданою людиною була Ольга.

14 січня Ольга та Ірина йшли на тренування до спортзалу, розташованого неподалік будинку, в який влучила ракета. Як пізніше з'ясувалося, ракета вибухнула в жінок за спинами. Уламок поцілив Ользі в серце, Ірина пізніше померла в лікарні.

Ще одну щемливу історію розповів сайт 056. 21-річний Антон їхав до нареченої і розмовляв з нею по телефону. Саме в цей момент прогримів вибух.

"Коли я приїхав, то побачив бетонні завалля. Провалилось все і восьмий поверх, на якому вона живе. Я туди поліз, не дочекавшись рятувальників. Туди, де нема стіни і холодильник стоїть. Все палало, був газ. Рятувальники кричали, щоб зліз, а я там стою, голими руками бетонні плити рухаю, шукаю її. Потім звідти військові уже "за шкібарки" зняли мене, говорячи, що газ може вибухнути", - розповів Антон.

Юнак брав участь у пошуках п'ять годин поспіль, допоміг рятувальникам знайти кількох інших постраждалих і кілька тіл загиблих. На щастя, його наречена Єва вижила. Зараз дівчина в реанімації, а от її бабусю досі не знайшли.

Фотографія дівчини, яка сиділа на руїнах четвертого поверху біля ванни, облетіла весь світ.

Батьків Анастасії Швець, якій вдалося дивом вижити, знайшли мертвими під завалами.

"Мені було все одно, що буде зі мною. Головне, аби дістали їх, але батьки не вціліли. Їх сьогодні дістали з-під уламків", - сказала дівчина під час ефіру для "Телеканал Київ". Кілька місяців тому Анастасія втратила коханого, який воював на сході України.

У момент вибуху Настя відпочивала перед нічною зміною. "Був дуже сильний гуркіт, все в диму і пилюці, мене привалило дверима, я якось вилізла і зрозуміла, що кімнати немає. Нічого немає, сусідніх квартир також немає, лише бачу сусідній під'їзд", - розповіла дівчина.

Котик Насті теж загинув.

Родина Фігурних-Осинських через повномасштабну війну майже рік була в розлуці, але в цей суботній день нарешті зібралася докупи.

Діти приїхали до батьків з Одеси на вихідні, повідомила близька подруга зниклої дівчини. Батьків рятувальникам вдалося знайти під завалами, мати госпіталізували, батько, на жаль, загинув. У соцмережах пишуть, нібито знайшли загиблими вже майже всю родину, крім старшої жінки, яка вижила. Інші знайомі повідомляють, що 37-річну Яну та 15-річну Аню ще не знайшли.

15 січня близько 12:00 з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, дістали 27-річну Катерину Зеленську, яка пролежала під завалами 20 годин.

Фото: www.facebook.com/Денис Монастирський

Про це написала в Facebook її сестра Юлія Городецька: "Її знайшли лише сьогодні зранку і, слава Богу, живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – написала сестра Катерини.

Постраждалу госпіталізували до лікарні Мечникова із сильним переохолодженням, температура тіла Катерини становила 31 градус.

У лікарні Мечникова рятують 32 людини, яким дивом вдалося вижити під час ракетного удару по дніпровській багатоповерхівці. Дев'ятеро у тяжкому стані, повідомив генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко, зазначає Телеграм-канал Дніпро обласний.

У найважчому стані дев'ятнадцятирічна дівчина. У неї черепно-мозкова травма, також постраждала втратила око. Наразі вона в реанімації. Її відвідує лише хлопець, батьки мешкають у Луганській області, більше знайомих у Дніпрі вона не має.

Ще одна постраждала – восьмирічна Злата. Дівчинка йшла до свого будинку, коли пролунав вибух, їй посікло обличчя. Лікарі кажуть, що з дівчинкою все буде добре, але шрами та пам’ять про 14 січня залишаться назавжди.

Серед постраждалих узагалі багато дітей. Дев’ятирічний Тимур Шевчук та його сестра Кароліна втратили батьків і зараз перебувають у лікарні.

Ірина і Максим з дітьми переїхали до Дніпра з Нікополя півроку тому, після початку регулярних обстрілів Нікополя. Дніпро здавався більш безпечним містом. Оселилися на восьмому поверсі.

Діти під час влучання в будинок ракети гуляли у дворі.

Тимур - гравець футбольної команди ДЮСШ-2. Тренер хлопчика Ілля Ічуаїдзе організував збір коштів для їхньої сім'ї, вони потребують допомоги.

Наразі відомо про загибель внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на Набережній Перемоги трьох дітей - сімнадцятирічного випускника школи №111 Максима Богуцького, п’ятнадцятирічної Марії Лебідь, у медіа з'явилася неофіційна інформація про загибель чотирирічної Михайлини Францевої.

Марія Лебідь

Також відомо, що під час вибуху постраждали хлопчик із третього класу, дівчатка з четвертого та п'ятого класів, чотирнадцятирічна дівчинка. Вони перебувають у лікарні на вулиці Космічній, повідомив гуманітарний департамент міськради.

Великий список постраждалих мешканців будинку і реквізити для допомоги оприлюднила в Facebook “Дніпро обласний” модератор группы НВК 66 Олександра Кузик.

“Шановна спільното, вітаю... У наше місто, наш район і наш заклад прийшло велике горе... Внаслідок ракетної атаки зруйновано частину будинку 118 за адресою вулиця Набережна Перемоги. Це наш мікрорайон… Це наші учні... наші випускники... батьки учнів, бабусі, дідусі, сестри і брати...

16 січня речник ДСНС Сергій Ковтонюк повідомив, що розібрано близько 85% завалів зруйнованої ракетою багатоповерхівки у Дніпрі. За інформацією правоохоронців, розшукується ще понад 40 людей. Пошукові роботи мають закінчити 17 січня.

Надії на те, що під завалами залишаються живі люди, практично немає.