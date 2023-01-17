Генерал Міллі відвідав полігон у Німеччині, де тренують українських військових

Навчання добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам, заявив він.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі відвідав полігон Графенвер у Німеччині, де американці розпочали навчання понад 600 українських військових.

Про це пише Associated Press.

“Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно”, – заявив Міллі у понеділок вдень під час зустрічі з командирами.

Міллі підкреслив, що навчання добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.

Він провів трохи менше двох годин у таборі “Херсон” – частині бази, яку назвали на честь українського міста, де торік ЗСУ здобули ключову перемогу над Росією.

Проходячи полігоном, Міллі жартував зі солдатами, розпитуючи про їхній бойовий досвід і розповідаючи про військову місію.

“Вперше з того часу, як майже рік тому почалася війна, репортерам надали доступ до різних частин навчань. Журналістам дозволили стежити за Міллі та спостерігати за його взаємодією з українськими та американськими військами та командирами, але їм не дозволили повідомляти про конкретні розмови з українськими військами чи робити якісь фотографії чи відео”, – зазначає видання.

Такі обмеження відображають постійне занепокоєння США з приводу ескалації гніву Росії через участь Заходу у війні або спровокування більшого конфлікту, пише AP.

У розмові з репортерами Міллі, зокрема, сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги українським Силам оборони.

США вже багато років проводять навчання у Графенвері, зокрема для союзних військ у Європі. Навчання українських сил розпочалося торік, невдовзі після російського вторгнення і було зосереджене безпосередньо на різних системах озброєнь, які надавали США, таких як гаубиці. Минулого місяця Пентагон оголосив, що розширить тренування, щоб відточити навички українських сил.

П'ятитижневий курс навчить українських бійців ефективно переміщати та координувати у бою підрозділи завбільшки з роту та батальйон, використовуючи об'єднані артилерійські, бронетанкові та наземні сили.

Тренування поєднує навчання в класі і "роботу у полі", починаючи з невеликих загонів і поступово розширюючись до більших підрозділів. Його кульмінацією стануть складніші бойові завдання зі залученням всього батальйону та штабного підрозділу.

Навчання у Графенвері проводить Навчальне командування 7-ї армії.

Нагадаємо, Міллі планує провести тиждень у Європі, зустрітися з європейськими колегами, переглянути процес тренування, спостерігати за логістичними вузлами, через які Україні постачається зброя, і взяти участь у конференції з планування, в якій візьмуть участь союзники по НАТО та українські військові.

У п’ятницю він і міністр оборони США Ллойд Остін візьмуть участь у засіданні Контактної групи по Україні.