Генерал Міллі відвідав полігон у Німеччині, де тренують українських військових

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі відвідав полігон Графенвер у Німеччині, де американці розпочали навчання понад 600 українських військових.
Про це пише Associated Press.
“Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно”, – заявив Міллі у понеділок вдень під час зустрічі з командирами.
Міллі підкреслив, що навчання добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.
Він провів трохи менше двох годин у таборі “Херсон” – частині бази, яку назвали на честь українського міста, де торік ЗСУ здобули ключову перемогу над Росією.
Проходячи полігоном, Міллі жартував зі солдатами, розпитуючи про їхній бойовий досвід і розповідаючи про військову місію.
“Вперше з того часу, як майже рік тому почалася війна, репортерам надали доступ до різних частин навчань. Журналістам дозволили стежити за Міллі та спостерігати за його взаємодією з українськими та американськими військами та командирами, але їм не дозволили повідомляти про конкретні розмови з українськими військами чи робити якісь фотографії чи відео”, – зазначає видання.
Такі обмеження відображають постійне занепокоєння США з приводу ескалації гніву Росії через участь Заходу у війні або спровокування більшого конфлікту, пише AP.
У розмові з репортерами Міллі, зокрема, сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги українським Силам оборони.
США вже багато років проводять навчання у Графенвері, зокрема для союзних військ у Європі. Навчання українських сил розпочалося торік, невдовзі після російського вторгнення і було зосереджене безпосередньо на різних системах озброєнь, які надавали США, таких як гаубиці. Минулого місяця Пентагон оголосив, що розширить тренування, щоб відточити навички українських сил.
Тренування поєднує навчання в класі і "роботу у полі", починаючи з невеликих загонів і поступово розширюючись до більших підрозділів. Його кульмінацією стануть складніші бойові завдання зі залученням всього батальйону та штабного підрозділу.
Навчання у Графенвері проводить Навчальне командування 7-ї армії.
Нагадаємо, Міллі планує провести тиждень у Європі, зустрітися з європейськими колегами, переглянути процес тренування, спостерігати за логістичними вузлами, через які Україні постачається зброя, і взяти участь у конференції з планування, в якій візьмуть участь союзники по НАТО та українські військові.
У п’ятницю він і міністр оборони США Ллойд Остін візьмуть участь у засіданні Контактної групи по Україні.