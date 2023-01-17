Менше ніж за дві доби росіяни вбили на Херсонщині чотири людини, – Хлань

Менше ніж за дві доби росіяни вбили у Херсонській області чотири людини.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив радник голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За словами Хланя, окупанти також атакували обласну дитячу лікарню.

“Хто думав, що перші потрапляння були випадковими, – тепер ясно, що удари цілеспрямовані. Прекрасно окупанти знають, куди б’ють”, – сказав він.

Також російська армія другий день поспіль обстрілює Каховку.

“Били по центру міста з окупованої території. Спочатку по звільненому Правому березі, потім по окупованій частині області”, – додав Хлань.

Нагадаємо, протягом 15 січня російська армія 90 разів атакувала Херсонську область. Зокрема 41 раз вона стріляла по житлових кварталах Херсона.