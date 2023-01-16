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Щодня й щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога, - Зеленський

Український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. 

Щодня й щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Досі в Дніпрі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шість дітей.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.  

“Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки”, - сказав президент. 

Він наголосив, що СБУ почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.

“Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що сьогодні говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про захист від російських ракет та іранських дронів. 

“Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень. Сьогодні – гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном Прем’єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку!” - подякував голова держави.

Сьогодні Верховий головнокомандувач провів чергове засідання Ставки. Питання - взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення.

Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили.

Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту.

“Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі – мінус їхні склади, штаби, комунікації”, - запевнив Зеленський.

Також сьогодні у Києві був чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії. Президент України обговорив з ним передусім про те, як зробити дієвою ОБСЄ. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин у критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості.

“ОБСЄ може суттєво збільшити увагу й відповідно діяти щодо депортації наших людей з окупованої території в Росію. І щодо ситуації з українськими полоненими. Жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти”, - зауважив Володимир Зеленський.

Голова держави нагадав, що завтра почне роботу форум у Давосі – Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику. А наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі “Рамштайну”. 

“Цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, Великобританія надала Україні новий пакет військової допомоги.

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