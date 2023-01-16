Зеленський просить ОБСЄ звернути увагу на депортацію українців до РФ

Османі зазначив, що питання безпеки України є пріоритетом його головування.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діючим головою ОБСЄ Буяром Османі.

Про це інформує пресслужба президента України.

Зеленський висловив сподівання, що ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для тиску на агресора з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", – наголосив Зеленський.

Він приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру й запросив македонське головування до участі в цьому процесі. Зеленський окремо подякував уряду та народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі свого боку Османі зазначив, що питання безпеки України є пріоритетом його головування.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Північної Македонії та голова ОБСЄ Буяр Османі в ході візиту в Україну відвідав зруйновану внаслідок російської агресії Бородянку у Київській області.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ від руйнівного впливу Росії – це позбутися її у складі організації.