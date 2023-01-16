​Генпрокуратура об'єднає кримінальні провадження у справах обстрілів Дніпра, Кременчука і Сергіївки на Одещині

Костін заявив, що росіяни використовували для здійснення воєнних злочинів у цих населених пунктах один і той же тип ракет.

Цього тижня Офіс Генерального прокурора ухвалить рішення об'єднати кримінальні провадження, пов'язані із застосуванням одного й того ж типу ракет при обстрілах Дніпра, Кременчука та Сергіївки на Одещині.

Про це заявив Генпрокурор Андрій Костін під час наради з керівниками правоохоронних органів та прокурорами у координаційному штабі на місці трагедії в Дніпрі, повідомили в пресслужбі ОГП.

"Ми впевнені, що для здійснення цього воєнного злочину було застосовано той самий тип ракети, який уже застосовувався в інших випадках: 27 червня в Кременчуці, 1 липня - в Сергіївці Одеської області. Цього тижня буде прийнято рішення про об’єднання кримінальних проваджень, пов’язаних із застосуванням цієї зброї", сказав Костін.

Він додав, що прокуратурі відомо, хто саме віддавав злочинний наказ силовикуи знайдуть "кожного причетного до чергового акту злодійства проти мирних громадян".

За інформацією Офісу Генпрокурора, станом на 17:00 16 січня внаслідок удару ракетою для ураження авіаносців Х-22 у Дніпрі загинули 40 людей, троє з них діти. Врятовано 39 осіб, травми отримали 76, серед них 14 дітей. Досі розшукують 29 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, за попередніми даними, суботній ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.