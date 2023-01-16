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​НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+", є 15 підозрюваних

Більшість із них - члени (чинні та колишні) НКРЕКП.

​НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+", є 15 підозрюваних
Фото: Lb.ua

Антикорупційні бюро та прокуратура завершили 16 січня розслідування другого епізоду справи "Роттердам+".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних - 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 років.

У НАБУ зазначили що розслідування першого епізоду (за підозрою шести осіб щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років) завершили торік у вересні.

Серед нових підозрюваних:

  • 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • 6 колишніх членів НКРЕКП;
  • 2 чинних членів НКРЕКП;
  • 1 чинний та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
  • 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній. 

"Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - йдеться в повідомленні НАБУ.

За версією слідства, у "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало. Мова йде про транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. У НАБУ і САП вважають, що через ці дії кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн; це підтверджується висновком експерта.

"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, торік у лютому в справі "Роттердам+" Апеляційна палата ВАКС відмовилась повторно дослідити докази та допитати експерта.

У травні 2021 року новий керівник групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу.

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