Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
ГоловнаПраво

САП вчетверте закрила справу "Роттердам+"

Новий прокурор підтримав позицію свого попередника.

САП вчетверте закрила справу "Роттердам+"
Фото: business-tv.com.ua

Новий керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Денис Демків 20 травня вирішив її закрити.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Рішення нового старшого групи прокурорів – Дениса Демківа – про закриття так званої справи «Роттердам+» 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи", - йдеться в заяві НАБУ.

Бюро вважає, що ця справа є однією з найбільш значущих для України, її необхідно розглянути в суді, а тому детективи оскаржать рішення прокурора.

Демківа було призначено старшим групи прокурорів у справі "Роттердам+" на початку травня.

Його попередник Віталій Пономаренко тричі - 27 серпня 2020 року, 21 січня 2021 року і 9 квітня 2021 року - закривав провадження у цій справі на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати). Всі три рази справу було поновлено.

НАБУ заявляло що прокурор саботував направлення справи до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.

У 2019 році НАБУ повідомило кілька підозр у цій справі. Серед підозрюваних виявилися ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк і та співробітники компанії "ДТЕК".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також