САП вчетверте закрила справу "Роттердам+"

Новий керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Денис Демків 20 травня вирішив її закрити.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Рішення нового старшого групи прокурорів – Дениса Демківа – про закриття так званої справи «Роттердам+» 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи", - йдеться в заяві НАБУ.

Бюро вважає, що ця справа є однією з найбільш значущих для України, її необхідно розглянути в суді, а тому детективи оскаржать рішення прокурора.

Демківа було призначено старшим групи прокурорів у справі "Роттердам+" на початку травня.

Його попередник Віталій Пономаренко тричі - 27 серпня 2020 року, 21 січня 2021 року і 9 квітня 2021 року - закривав провадження у цій справі на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати). Всі три рази справу було поновлено.

НАБУ заявляло що прокурор саботував направлення справи до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.

У 2019 році НАБУ повідомило кілька підозр у цій справі. Серед підозрюваних виявилися ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк і та співробітники компанії "ДТЕК".