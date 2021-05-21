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ВАКС виправдав екснардепа Левуса в справі про компенсацію від держави за житло в Києві

Його визнали невинним у отриманні незаконної компенсації в 543,9 тис. гривень. 

ВАКС виправдав екснардепа Левуса в справі про компенсацію від держави за житло в Києві
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдальний вирок у справі народного депутата України VIII скликання щодо компенсації від держави за проживання в готелі на суму 543 900.

Колегія суддів ухвалила вирок та визнала його невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, йдеться на сторінці ВАКС у Facebook.

"За версією сторони обвинувачення, колишній народний обранець незаконно отримав від держави компенсацію за оренду готельного номера у 2014-2017 роках, начебто маючи при цьому власне житло у столиці. Сума компенсації – 543 900 грн", - йдеться у повідомленні.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

ВАКС не називає імені виправданого екснардепа, однак у травні 2020 року повідомлялося про завершення досудового розслідування щодо компенсації 543 тис. гривень за оренду житла народному депутату Верховної Ради VIII скликання Андрію Левусу

Левус пройшов до парламенту в 2014 році за списком партії "Народний фронт".

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