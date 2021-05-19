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ВРП попросила Раду не приймати закон про її очищення

Депутатів попередили про руйнівні наслідки у випадку голосування.

ВРП попросила Раду не приймати закон про її очищення
Засідання Вищої ради правосуддя
Фото: hcj.gov.ua

Вища рада правосуддя назвала неконституційними норми законопроєкту №5068, внесеного президентом Володимиром Зеленським, та закликала не приймати його.

Про це йдеться у заяві ВРП.

Президентський законопроєкт передбачає внесення змін до порядку обрання на посади членів ВРП.

Планується створити Етичну раду у складі трьох осіб, визначених Радою суддів України, і трьох осіб, визначених міжнародними організаціями, яка встановлює відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності; визначає конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання члена ВРП; оцінює відповідність критеріям діючих членів ВРП (крім голови Верховного Суду).

ВРП вважає, що законопроєкт має суттєві недоліки та може мати руйнівні наслідки.

Рада нагадала, що у 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Запропонована Зеленським Етична комісія по суті отримає аналогічні повноваження.

Крім того, ВРП вважає недопустимою участь іноземних громадян у процесі формування складу ради.

"У Вищій раді правосуддя високо цінують підтримку і допомогу міжнародних партнерів у всіх процесах, які пов’язані з реформуванням судової гілки влади. Водночас у ВРП переконані, що неприпустимо поступатися виключним правом українського народу формувати органи державної влади. Міжнародним організаціям має бути відведена дорадчо-консультативна функція", - йдеться у заяві.

Члени ВРП також вважають, що їх не потрібно перевіряти на доброчесність, більшість з них є суддями і вже проходили відповідні перевірки на предмет компетентності, доброчесності і професійної етики.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відповідає за призначення, переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсторонення, а також надання дозволу на затримання та арешт суддів. Вона також опікується питаннями відправлення судді у відставку та дотримання ним етичних норм.

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