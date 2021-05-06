Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

Венеціанська комісія оприлюднила терміновий висновок на президентський законопроєкт №5068 щодо конкурсного відбору та перевірок на добропорядність членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Документ опублікований на сайті Комісії 5 травня, передає Укрінформ.

У Венеціанській комісії стверджують, що міжнародні експерти мають брати участь у відборі членів Вищої ради правосуддя, а під час ухвалення рішення щодо призначення його мають підтримати щонайменше двоє міжнародних експертів.

У комісії надали 11 рекомендацій щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського №5068. Останнім пропонується створити Етичну раду, члени якої встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Так, до Етичної ради входитимуть 3 людини з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та 3 людини, яких оберуть міжнародні організації.

"Рішення Етичної ради слід вважати прийнятими, якщо чотири члени проголосували "за" і якщо серед цих чотирьох членів є щонайменше два міжнародні експерти; у разі роздільного голосування його слід повторити, якщо знову виникла така ситуація, то вирішальним є голосування, що включає щонайменше двох міжнародних експертів", - йдеться у висновку.

У свою чергу Венеціанка наголосила, що в законі мають бути викладені критерії професійної етики та доброчесності. Окрім того, мандат міжнародних експертів має діяти 6 років.

Також вказується, що закон має надавати Етичній раді слідчі повноваження щодо його роботи. Під час відбору членів ВРП можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Комісія також назвала нереалістичним термін у три місяці, за який Етична рада має перевірити чинних членів Вищої ради правосуддя. До того, Венеційка рекомендує наділити Етичну раду повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП, а не комітет Верховної Ради з питань правосуддя.

У висновку також рекомендується, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді НАЗК та НАБУ для подальших дій.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський законопроєктом запропонував створити Етичну раду з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя.