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Україна хоче посилити співпрацю з кіберцентром НАТО в Естонії

Україна шукає союзників у інформаційній війні, яку почала РФ.

Україна хоче посилити співпрацю з кіберцентром НАТО в Естонії
Фото: Рада національної безпеки і оборони України

Україна хоче посилити співпрацю з країнами Балтії, зокрема Естонією, у сфері кібербезпеки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з послом Естонії Каімо Кууском.

"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. – І наше завдання – посилити співпрацю у сфері кіберзахисту зі структурами та країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - цитує Данілова його пресслужба.

Він сказав, що Україна зацікавлена у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.

Посол Естонії відповів, що і його країна зацікавлена у розвитку двосторонньої співпраці з Україною у сфері кібербезпеки.

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО було засновано у Таллінні у 2008 році за ініціативою естонської сторони. У 2018 році в Україні при участі РНБО відкрили Центр реагування на кіберзагрози, який має взаємодіяти з аналогічними центрами країн НАТО.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україна за перший квартал 2021 року нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці України з початку року.

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