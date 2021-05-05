Україна хоче посилити співпрацю з кіберцентром НАТО в Естонії

Україна хоче посилити співпрацю з країнами Балтії, зокрема Естонією, у сфері кібербезпеки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з послом Естонії Каімо Кууском.

"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. – І наше завдання – посилити співпрацю у сфері кіберзахисту зі структурами та країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - цитує Данілова його пресслужба.

Він сказав, що Україна зацікавлена у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.

Посол Естонії відповів, що і його країна зацікавлена у розвитку двосторонньої співпраці з Україною у сфері кібербезпеки.

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО було засновано у Таллінні у 2008 році за ініціативою естонської сторони. У 2018 році в Україні при участі РНБО відкрили Центр реагування на кіберзагрози, який має взаємодіяти з аналогічними центрами країн НАТО.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україна за перший квартал 2021 року нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці України з початку року.