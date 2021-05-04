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Разом з Блінкеном до України приїде Вікторія Нуланд

Нуланд супроводжує держсекретаря США під час його європейського турне.

Разом з Блінкеном до України приїде Вікторія Нуланд

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом зі своїм керівником Ентоні Блінкеном.

Про це повідомили у Держдепартаменті США.

Нуланд супроводжує Блінкена під час його європейського турне.

“Заступниця держсекретаря США Нуланд відвідає Лондон у Великій Британії і Київ в Україні в період з 4 по 6 травня 2021 року”, - зазначається в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня вперше відвідає Україну. Під час його візиту, зокрема, говоритимуть про агресію Росії, постачання Україні американської зброї та зміни в "Нафтогазі".

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