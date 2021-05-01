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Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати

Президент побажав українцям хороших свят і миру.

Президент Володимир Зеленський сказав, що під час пандемії зустрічати Великдень вдома - прояв турботи і любові.

"Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче гріховного, передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку, а саме - турботи і любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із захворілими у боротьбі за здоров’я, у боротьбі за життя", - йдеться у великодньому привітанні президента України.

"Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", - побажав Зеленський.

Православний Великдень цього року відзначають 2 травня.

А 1 травня, як повідомляє видання "Йо, Верховина", подружжя Зеленських знаходилося в Карпатах.

Фото: verkhovyna.life

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побували на екскурсії в хаті-музей "Тіні забутих предків" у Верховині, де жив і творив Сергій Параджанов, а також відвідав музей "Гуцульської магії", де йому подарували трембіту.

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