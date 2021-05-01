Кулеба: багато країн підтвердять участь в саміті "Кримської платформ" після США

"Чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США точно візьмуть участь в саміті "Кримської платформи" 23 серпня. Він упевнений, що велика кількість інших країн чекають офіційної заяви американців, щоб і собі підтвердити власну участь.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нас запевнили, що США участь точно братимуть. Знаєте, у дитинстві на день народження запрошуєш, тобі кажуть: а хто ще буде? Є доволі багато країн, які орієнтуються на США. І вони чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична така гра. Тому ми дійсно з нетерпінням чекаємо", - сказав Кулеба.

За його словами, свою участь в саміті підтвердили вже кілька лідерів інших держав. Також є підтвердження від президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Кулеба сказав, що підсумковий документ саміту "Кримської платформи" буде дуже предметним, але визнав, що "манна небесна" після саміту на землю не впаде.

"По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації", - вважає міністр.

Нагадаємо, що за задумом української влади "Кримська платформа" має стати майданчиком, що згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня.

Український Крим знаходиться під російською окупацією з лютого 2014 року.