МЗС презентувало елементи Кримської хартії

Міністерство закордонних справ України провело презентацію елементів Кримської хартії, яку планується ухвалити за результатами саміту Кримської платформи, для послів іноземних держав в Україні.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми наразі на етапі консультацій, ми розробили елементи Кримської хартії, те, що ми вважаємо за необхідне включити в цей заключний документ. Позаминулого тижня у нас був перший раунд консультацій, декілька десятків послів були запрошені до МЗС, де ми їм презентували елементи цієї хартії", - сказала Джапарова на відкритті виставки "Вірність собі - не злочин" у МЗС України у вівторок.

"Фактично, наразі ми очікуємо від них не лише фідбек щодо наших елементів, а й пропозиції щодо того, що країни пропонують включити в цю хартію, тому що ми вважаємо, що це спільний документ, над яким мають працювати ті країни, які мають активну позицію щодо захисту інтересів України та недопущення легітимізації статусу тимчасової окупації", - додала вона.

За словами заступника міністра, консультації тривають з десятками країн і кожна країна може собі окреслити рівень своєї співучасті у Кримській платформі.

"Туреччина підтримала ініціативу створення Кримської платформи. Це зафіксовано в спільній заяві президентів Ердогана та Зеленського за результатами візиту президента Зеленського до Туреччини декілька місяців тому, і, фактично, Туреччина разом із нашими партнерами бере активну участь у роботі над заключним документом саміту", - зазначила Джапарова.

Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова, який з 27 лютого 2014 року захопила Російська Федерація.

Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня.

Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу та не допустити до участі в ній західних партнерів