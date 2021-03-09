Молчание Киева и украинская стратегия Байдена

Ныне в Офисе президента переживают, что до сих пор нет прямого телефонного контакта между Владимиром Зеленским и президентом США – Джо Байденом . Тем временем в Вашингтоне на это отвечают так: Белый дом разрабатывает полноценную стратегию по Украине, идёт серьёзная подготовка к разговору. Киев, слыша подобные сигналы, допускает серьёзнейшую ошибку: он всё ещё думает о звонке, о его контексте, но не о готовящейся стратегии. Всё это показывает, что на Банковой так и не поняли, как ведут переговоры американцы.

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года.

Днями группа американских аналитиков из числа дипломатов-отставников подготовила для администрации Байдена стратегию по Украине. В документе говорится о том, как нынешнему главе Белого дома выстраивать отношения с доселе незнакомым ему руководством нашей страны.

В плане заявлено много позитивных для Киева вещей: активное участие США в процессе урегулирования военного кризиса на Донбассе, предоставление Украине статуса главного партнёра Соединённых Штатов вне НАТО, выделение больших средств на оборонные нужды страны, поддержание «Крымской платформы», ведение более последовательной санкционной политики в отношении России. Отдельное внимание уделяется украинской внутренней ситуации. Особенно здесь надо отметить предложение по учреждению должности спецпредставителя США по вопросам реформ в Украине и привязке американских инвестиций к выполнению тех самых реформ.

Очевидно, что администрация Байдена получила несколько вариантов стратегических документов в отношении Украины. Что украинским вопросом занимается довольно много специалистов в США – из числа сотрудников самой администрации, Совета нацбезопасности, Госдепартамента, разведки, Пентагона, отдельных аналитических институтов. Здесь анализируется всё: конкретно российско-украинская война, внутриполитическая обстановка в самой Украине и на её границах, ситуация в Черноморском и, отчасти, Средиземноморском регионах, позиция Германии и Франции, а также некоторых других стран Европы. Всё это говорит о том, что в Белом доме действительно разрабатывают серьёзный стратегический документ в отношении нашей страны.

Фото: EPA/UPG

Плохо только, что его разрабатывают без Украины. Это – наша ключевая проблема.

Те, кто когда-то вёл дела с американцами, хорошо знают, что их переговорные позиции можно пошатнуть лишь до того момента, когда они садятся за стол с уже готовым финальным документом. Если вы не смогли на этапе подготовки договора, стратегии, соглашения внести туда коррективы, в 99% случаев вы туда их уже не внесёте. Они будут улыбаться, нахваливать вас, говорить вам комплименты, но со своих позиций не сойдут никогда.

Следовательно, когда мы слышим, что президент США и его команда разрабатывают стратегию в отношении Украины, что Белый дом серьёзно готовится к телефонному разговору с президентом Зеленским, это означает, что Киев должен включиться (на самом деле ещё позавчера) в процесс подготовки документа.

Внешнеполитическому руководству страны следовало бы коммуницировать со своими коллегами в США, в особенности с теми, кто консультирует Белый дом. Все аналитические центры Соединённых Штатов готовы к дискуссии, более того, там всегда отвечают на любой запрос.

У Киева появился шанс донести свою позицию в уши высокопоставленных американских чиновников загодя, до того момента, когда они финализируют стратегию и придут на переговоры, где скажут: ребята вы молодцы, но игра будет идти исключительно по нашим правилам.

Фото: EPA/UPG

К тому же не стоит забывать, что на протяжении последних 80 лет, как минимум, окружение любого американского президента, когда смотрит на карту Восточной Европы, учитывает, как поведёт себя Москва в случае определённых изменений в регионе. И сейчас тоже будут оглядываться на Кремль. Меньше, но всё же будут. И привлекать специалистов, ориентированных на Россию, тоже будут. А РФ, в свою очередь, включит лоббистов в США и постарается сделать так, чтобы стратегия в отношении Украины выглядела менее радикальной с точки зрения российской безопасности.

Всё это говорит о том, что Киеву надо бы подготовить свои предложения и попытаться включить их в итоговый план американской стороны. В противном случае мы можем получить стратегию, которая нас до конца не устроит. Мы можем получить документ, который уже изменить не удастся. И тогда любой телефонный разговор с американской администрацией не будет иметь прикладной ценности.