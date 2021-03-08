МВС Сербії заявило, що президента країни і його родину прослуховували більше 1500 разів

Крім Вучича, невідомі слідкували за розмовами його батька, брата і сина.

Сербський уряд заявив, що президента Александра Вучича і членів його родини роками незаконно прослуховували більше 1500 разів.

Міністр внутрішніх справ Сербії Александр Вулін повідомив, що це було виявлено у ході нещодавнього розслідування, пише сербське медіа N1.

"1572 телефонні розмови були нелегально записані без жодних законних підстав, без будь-яких поліцейських підстав і причин", - заявив Вулін.

Він заявив, що таким чином були порушені права людини президента, його сина Даніла, брата Андрія та батька Анджеліка.

При цьому мотиви прослуховування і тих, хто за ними стоїть, офіційно не назвали. Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнбабич у ефірі телешоу заявила, що до цього можуть бути причетні представники колишнього уряду та мафія. Вона вважає, що це могло бути спробою держперевороту, пишуть сербські "Новости".

Нагадаємо, що Александр Вучич переміг на виборах у 2017 році. У 2020 він повідомив, що його тривалий час прослуховували, і йому відомо, хто за цим стоїть. Жодних імен публічно він не назвав.

У січні 2021 МВС Сербії повідомило про відкриття кримінальної справи щодо прослуховування. Справа розслідувалася за статтею "спроба повалення конституційного ладу".