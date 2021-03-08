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В Екваторіальній Гвінеї трапилася серія вибухів, загинули щонайменше 17 людей

Причиною вибухів назвали спалення фермерами сухостою та порушення правил зберігання вибухових речовин. 

Фото: Guinea Salud

В Екваторіальній Гвінеї поблизу військової бази трапилася серія вибухів, унаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, ще більш ніж 400 травмовано. 

Попередньої причиною вибухів назвали спалення стерні фермерами та необережне зберігання динаміту на військовій базі, пише BBC

Кількість загиблих може зрости, оскільки чимало людей опинилися під завалами. 

Президент Обіанг Нгема заявив, що вибухи були спричинені "халатністю підрозділу, якому доручили зберігати динаміт та вибухові речовини" на військовій базі. Президент звернувся за міжнародною допомогою.

МОЗ країни повідомило, що з району вибуху госпіталізували 420 людей. Міністерство закликало людей здати кров для постраждалих. Деякі лікарні переповнені травмованими, їх розміщують на підлозі. 

Нагадаємо, що президент Нгема править країною вже 41 рік. За даними Світового банку, 76% від населення у 1,5 мільони живуть у бідності. 

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