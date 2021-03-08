Facebook заблокував повідомлення росЗМІ про "пов'язаних з Україною радикалів"

Медіа написали про затримання пов'язаних з Україною екстремістів, при цьому в релізі, який вони використали як джерело, про це не було мови.

Соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". Як джерело журналісти використовували пресреліз Слідчого комітету.

Інформацію про це поширили, зокрема, ТАСС, "РІА Новості", РБК і "Коммерсант". Про блокування хибної інформації повідомили самі медіа. РБК вказало, що "соціальна мережа Facebook заблокувала статтю РБК про затримання у Воронежі ймовірних прихильників української молодіжної радикальної групи МКУ, оцінив цю інформацію як неправдиву". При цьому ЗМІ наполягає на тому, що інформація нібито була викладена коректно.

ЗМІ посилалися на повідомлення і відео російських силовиків і в оригіналі релізу не йшлося про зв'язок затриманих з Україною. Експерти порталу StopFake вказали на те, що ЗМІ самовільно "приписали" український націоналізм підозрюваним у екстремізмі.

Фото: StopFake

"Медіа стверджували, що в групу входили троє місцевих мешканців. Джерелом інформації ЗМІ вказували повідомлення і відео Слідчого комітету Росії. Водночас у самому пресрелізі СКР не згадувалося про будь-які українські зв'язки затриманих", - вказано на сайті StopFake.

В організації також заявили, що російська націоналістична організація "Русский корпус" підтвердила, що троє затриманих були її членами, а жодного зв'язку з українськими організаціями не мали.

Нагадаємо, у січні соцмережа Facebook на добу заборонила керівнику Роскосмосу Дмитру Рогозіну публікувати нові повідомлення. Це сталося через його коментарі постів експосла США в РФ Майкла Макфола, який підтримав протести на захист опозиціонера Олексія Навального.