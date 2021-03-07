Німецькі депутати опинилися у центрі скандалу зі закупівлею масок

Їх звинувачують в отриманні хабарів за агітацію чи лобіювання виробників та постачальників масок.

Кілька політиків правлячого союзу німецьких партій (ХДС/ХСС), опинилися в центрі скандалу, пов’язаного з закупівлею захисних масок.

Як пише Укрінформ, найбільш гучною стала справа депутату Бундестагу (з 2002 року) від Християнсько-соціального союзу Георга Нюсляйна, який стягнув 660 тис євро за лобіювання виробника масок.

За інформацією Spiegel, політик брав участь у замовленні масок FFP2 державними органами. Минулої п’ятниці Нюсляйн оголосив про те, що піде у відставку з посади заступника голови парламентської групи ХДС/ХСС і не буде знову балотуватися в Бундестаг. Наразі прокуратура Мюнхена розслідує підозру в корупції.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Ніколас Лебель також використав свою посаду для лобіювання китайського виробника масок, за що отримав комісію в розмірі 250 тисяч євро (по 12 євроцентів за кожну маску). Він, як повідомляє телеканал ARD також уже заявив про свою відставку.

Загалом, як з’ясувалося, майже два десятки “союзних” депутатів парламентів різних рівнів лобіювали інтереси постачальників для федерального уряду або агітували за компанії, за що отримували певну винагороду.

Лідери парламентської групи ХДС у Бундестазі Ральф Брінкгаус та регіональної групи ХСС Александр Добріндт різко засудили поведінку колег по парламенту в листі, фрагменти якого наводить Business Insider.

“Отримання народними депутатами грошових виплат за посередництво в постачанні медичних захисних засобів у рамках боротьби з пандемією викликає наше повне нерозуміння і суворе засудження”, - написали вони. Керівники фракції зазначили, що така поведінка завдає шкоди репутації політсили і є неприйнятною.

Нагадаємо, Німеччина має намір продовжити локдаун, який триває з 16 грудня, до 28 березня.

Зазначимо, за даними опитування соціологічного Інституту Yougov, у країні за збереження антикоронвірусних обмежень виступає лише 26% відсотків респондентів, 9% - за їх посилення. Разом із тим 43% вважають запроваджені у країні обмеження надто суворими, а 17% виступають за повне скасування всіх обмежень.