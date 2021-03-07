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Трамп лютує через використання республіканцями його ім’я для збору коштів

Адвокати експрезидента США надіслали листи про заборону трьом республіканським комітетам.

Трамп лютує через використання республіканцями його ім’я для збору коштів
Фото: EPA/UPG

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до трьох найбільших організацій зі збору коштів для Республіканської партії з вимогою припинити використання ім’я Трампа для своїх цілей.

Про це пише politico.com.

Відповідні листи отримали Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет.

Трамп вимагає не використовувати його ім’я в електронних листах зі збору коштів чи під час продажу продукції.

“Трамп лютував через те, що його ім'я без дозволу використовували організації, що допомагають республіканцям, які проголосували за імпічмент (Трампа, – ред). Трамп, який розбагатів на ліцензуванні, завжди ретельно слідкував за тим, як його ім'я використовували для збору коштів, навіть коли він перебував в офісі (на посаді президента США, – ред)”, – йдеться у повідомленні.

Жоден з комітетів не прокоментував вимогу 45-го президента США, однак у приватних розмовах вони зазначили, що неможливо не використовувати ім'я Трампа через його популярність. Вони також закликали політика бути щедрим, якщо він “дійсно хоче допомогти Конгресу змінити стан справ”.

Команда Трампа з цим не погоджується.

“Президент Трамп досі є прихильником Республіканської партії і політики “Америка понад усе”, але це не дає нікому – другу чи ворогові – дозволу використовувати його особу без згоди”, – зазначив радник експрезидента.

Додамо, Трамп використовує для збору коштів на свою політичну компанію “Save America SuperPAC” і “DonaldJTrump.com”.

Нагадаємо, Дональд Трамп спростував створення власної партії і натякнув на участь у виборах в 2024 році.

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