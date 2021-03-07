Трамп лютує через використання республіканцями його ім’я для збору коштів

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до трьох найбільших організацій зі збору коштів для Республіканської партії з вимогою припинити використання ім’я Трампа для своїх цілей.

Про це пише politico.com.

Відповідні листи отримали Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет.

Трамп вимагає не використовувати його ім’я в електронних листах зі збору коштів чи під час продажу продукції.

“Трамп лютував через те, що його ім'я без дозволу використовували організації, що допомагають республіканцям, які проголосували за імпічмент (Трампа, – ред). Трамп, який розбагатів на ліцензуванні, завжди ретельно слідкував за тим, як його ім'я використовували для збору коштів, навіть коли він перебував в офісі (на посаді президента США, – ред)”, – йдеться у повідомленні.

Жоден з комітетів не прокоментував вимогу 45-го президента США, однак у приватних розмовах вони зазначили, що неможливо не використовувати ім'я Трампа через його популярність. Вони також закликали політика бути щедрим, якщо він “дійсно хоче допомогти Конгресу змінити стан справ”.

Команда Трампа з цим не погоджується.

“Президент Трамп досі є прихильником Республіканської партії і політики “Америка понад усе”, але це не дає нікому – другу чи ворогові – дозволу використовувати його особу без згоди”, – зазначив радник експрезидента.

Додамо, Трамп використовує для збору коштів на свою політичну компанію “Save America SuperPAC” і “DonaldJTrump.com”.

Нагадаємо, Дональд Трамп спростував створення власної партії і натякнув на участь у виборах в 2024 році.