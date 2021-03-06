Венесуела вводить банкноту номіналом 1 млн боліварів

У Венесуелі на тлі гіперінфляції запускає в обіг нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. і 1 млн боліварів. зазначається, що нові купюри надрукують у Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 долара США), 500 тис. (0,27 $) і 1 млн суверенних боліварів (0,53 $) почнуть поступово вводитися в обіг з 8 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Центробанку.

Зазначається, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

Венесуела вже майже три роки перебуває в стані важкої соціально-економічної кризи. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 млн відсотка, а 2019 - більше 9585 відсотків. У якості одного із заходів зміцнення економіки влада країни ввела нову валюту - суверенний болівар, однак і його курс сильно впав:наразі 1 долар США коштує понад 1,8 млн боліварів.

У лютому 2020 року Bloomberg повідомив, що друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія "Гознак".

Нагадаємо, у 2016 році Венесуела очолила рйтинг "найнещасніших" економік світу. У 2015 році інфляція в країні склала 98,3% за безробіття у 6,8%.