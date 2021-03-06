Папа Римський Франциск під час свого історичного візиту у Ірак зустрівся з Великим Аятоллою Алі аль-Сістані, одним із духовних лідерів шиїтів.

Про це пишуть Vatican News.

Зустріч відбулася у резиденції аль-Сістані, священному іракському місті Ен-Наджаф – за закритими дверима.

Ен-Наджаф, третє за значенням місто для мусульман після Мекки та Медини, розташоване в центральному Іраку 160 км на південь від Багдада.

Папа Франциск прибув до міста літаком з Багдада, де його зустрів губернатор. З аеропорту він відразу від’їхав до резиденції Великого Аятоли, де відбулася 45-хвилинна приватна зустріч, після якої він полетів до Насирії.

Як повідомив Речник Апостольської Столиці Маттео Бруні, під час візиту ввічливості Папа підкреслив важливість співпраці та дружби між релігійними спільнотами, бо розвиваючи взаємну пошану та діалог можна зробити внесок у добро Іраку, регіону та всього світу.

Папа Римський подякував Великому Аятолі за те, що разом із шиїтською спільнотою “підносив свій голос на захист найслабших і переслідуваних, наголошуючи на сакральності людського життя та важливості єдності в народі”.

Для Папи Франциска, після зустрічей з Великим Імамом Аль-Азгар Аль-Таїбом, з яким у лютому 2019 року був підписаний спільний “Документ про загальнолюдське братерство”, зустріч з Великим Аятолою Аль-Сістані є черговим великим кроком в діалозі з ісламом.

Аль-Сістані є не лише головним духовним авторитетом Іраку, але й виконує цю функцію для шиїтів Пакистану, Індії, як також тих, які проживають в Європі та Америці. Зустріч з Главою Католицької Церкви є першою такого роду зустріччю в історії.

Нагадаємо, поїздка до Іраку, яка розпочалася у п'ятницю, 5 березня, - це найризикованіша поїздка Папи Римського Франциска з моменту обрання у 2012 року і взагалі перший візит голови католицької церкви до Іраку.

У програмі ще заплановані візити в Ербіль, Мосул та Каракош.