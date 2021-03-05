В США судитимуть мільйонера Джона Макафі за шахрайство з криптовалютами

Макафі і його спільники отримали від схем більше 13 мільйонів доларів.

Джон Макафі,американський мільйонер, засновник компанії виробника однойменного антивірусу - McAfee, був звинувачений в шахрайстві з криптовалютами і відмиванні грошей.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США, повідомляє Reuters.

Влада звинуватила Макафі і його охоронця Джиммі Гейла Уотсона-молодшого у використанні великої кількості підписників Макафі в Твіттері для штучного завищення цін на криптовалюту Altcoin.

За даними слідства, Макафі позиціонував себе як експерт з кібербезпеки і криптовалют в своїх твітах, виступах і в своїй ролі генерального директора публічної криптовалютної компанії.

Вони також звинуватили його в тому, що він сказав послідовникам, що він не тримає гроші в криптовалютах, навіть коли він рекламував, як вони “змінять світ”.

За даними Міністерства юстиції США, Макафі і його спільники отримали від цих схем більше 13 мільйонів доларів. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала відповідні цивільні позови.

Макафі утримується під вартою в Іспанії після його арешту за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Його спільник Уотсон був заарештований в четвер увечері.

Нагадаємо, американський бізнесмен українського походження Макс Левчин став мільярдером після виходу на біржу фінтех-компанії Affirm.