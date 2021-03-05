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Папа Римський із історичним візитом прибув до Іраку

Уперше за всі часи голова католицької церкви відвідує цю країну. 

Фото: vaticannews.va

Папа Римський Франциск прибув до Багдада. Це його найризикованіша поїздка з моменту обрання у 2012 року і взагалі перший візит голови католицької церкви до Іраку.

Понтифік зазначив, що зобов'язаний відвідати Ірак, адже ця країна так довго страждала, пише Reuters.

В одному літаку разом з Папою Римським прилетіли близько 75 журналістів та охорона. Борт приземлився трохи раніше запланованого часу. Ірак з нагоди візиту понтифіка посилив заходи безпеки. 

"Я радий знову здійснити поїздку", - зазначив Франциск, натякнувши на обмеження у подорожах через коронавірус.

Візит до Іраку є його першим виїздом за межі Італії з листопада 2019 року. Планується, що Франциск перебуватиме в Іраці чотири дні. 

"Це символічна поїздка і це обов'язок перед країною, яка страждала стільки років", - додав він.

Папа Римський відвідає декілька міст та проведе месу в багдадській церкві. Франциск зустрінеться у Багдаді з прем'єр-міністром Мустафою аль-Казимі. Перший публічний захід понтифіка буде присвячено громадянському суспільству, повідомляють Vatikan News

Завтра він відправиться до міст Наджаф та Ур, після чого знову повернеться до Багдада. На третій день заплановані візити в Ербіль, Мосул та Каракош. У четвертий день Папа Римський відлетить до Рима з Багдада. 

Нагадаємо, що 31 травня Папа Римський Франциск вперше з початку березня, коли у Ватикані були введені надзвичайні заходи через пандемію коронавірусу, звернувся до вірян з традиційною проповіддю з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Усі заходи за участі понтифіка від початку пандемії ковіду проходять зі значними обмеженнями. 

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