Президент Бразилії сказав громадянам "припинити скиглити" на тлі зростання смертності від коронавірусу

У середу в країні від наслідків ковіду померли більше 1900 людей.

Бразильський президент Жаїр Болсонару заявив, що громадяни мають "припинити скиглити" через коронавірус та розкритикував засоби зі стримування хвороби попри зростання кількості смертей та заражень.

Його коментар прозвучав на наступний день після того, як в середу у Бразилії зафіксували рекордну кількість летальних випадків - 1910, пише BBC. Через кризу в системі охорони здоров'я деякі міста і штати ввели власні, більш суворі обмеження.

"Припиніть скиглити. Як довго ви будете плакати через це? Як довго ви будете залишатися вдома і тримати все закритим? Ніхто не може терпіти це більше. Ми знову шкодуємо про смерті, але нам потрібно рішення", - заявив він.

МОЗ Бразилії повідомило, що загальна кількість смертей від наслідків ковіду перевищила 260 000.

Позаминулої доби в Бразилії зафіксували більше 74 000 нових інфікованих. Цей показник став навищим серед усіх країн. У Штатах того дня виявили понад 68 000 заражень.

Бразилія із загальною кількістю заражень у 10,7 млн входить до трійки країн з найбільшим поширенням хвороби і поступається тільки США, де зафіксовано понад 29,5 млн захворілих, та Індії, де ковід виявили більш ніж у 11 млн.

Новий спалах ковіду в Бразилії пов'язують з мутацією коронавірусу, що походить з регіону Амазонки. Дослідники вважають, що цим штамом з вірогідністю від 25% до 60% можна заразитися і після того, як хворів раніше.

Болсонару під час пандемії неодноразово робив достатньо сумнівні заяви. Спершу він взагалі відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску.

У липні президент Бразилії сам заразився ковідом.

У листопаді Жаїр Болсонару під час промови в президентському палаці звернувся до громадян із закликом не ставитися до пандемії ковіду "як країні гомосексуалістів".