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Горили у зоопарку Сан-Дієго отримали щеплення від ковіду

Ветеринарна фармкомпанія Zoetis розробила експериментальну вакцину,  яка не підходить для використання людиною.

Горили у зоопарку Сан-Дієго отримали щеплення від ковіду
Архівне фото
Фото: Скриншот видео

Горили із зоопарку Сан-Дієго (США)  отримали експериментальне щеплення проти COVID-19 для тварин і стали першими приматами, які отримали вакцину.

Про це повідомляє Business Insider.

Ще в січні у вісьмох горил в сафарі-парку  виявили позитивний тест на ковід. Співробітник відділу охорони навколишнього середовища і здоров’я диких тварин Надін Ламберскі розповіла, що перші ознаки хвороби з’явилися тоді, коли 49-річна горила на ім’я Вїнстон почала кашляти, а напередодні у одного із співробітників зоопарку підтвердився COVID-19.

"Як тільки ми дізналися, що у співробітника був позитивний результат, ми були в стані підвищеної готовності, тому кашель дійсно став сигналом тривоги, і ми негайно почали отримувати дозволи, необхідні для відправки зразків для діагностичного тестування", – додала вона.

До середини лютого горили повністю одужали. Ламберскі повідомила, що працювала над спробами отримання вакцин для запобігання подальшому зараженню у загоні горил та інших мавп у зоопарку. За її словами, ветеринарна фармацевтична компанія Zoetis розробила експериментальну вакцину,  яка не не придатна для використання людиною.

Загалом дев’ять мавп - чотири орангутанги та п’ять бонобо - отримали вакцину, в тому числі орангутанг на ім’я Карен, яка була першою мавпою у світі, якій зробили операцію на відкритому серці у 1994 році.

Нагадаємо, у квітні минулого року повідомлялося про перший в природі випадок передавання коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до дикої тварини. У Бронксському зоопарку в Нью-Йорку тигр заразився коронавірусом від людини.

Раніше, у березні, на території Гонконгу коронавірусну інфекцію  зареєстрували у собаки. А в Бельгії кішка заразилася коронавірусом від господаря.

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