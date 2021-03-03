Білий дім: "ми не прагнемо ні до перезавантаження наших відносин із Росією, ні до ескалації"

США очікують, що ці відносини будуть і далі залишатися викликом.

Сполучені Штати Америки усвідомлюють, що нові санкції проти Росії не вирішать усіх проблем, однак "перезавантажувати" відносини з Москвою Білий дім не збираєтсья.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Це (санкції, - ред.) не мало стати чарівним засобом або кінцем складних відносин із Росією... Ми очікуємо, що ці відносини будуть і далі залишатися викликом. Ми до цього готові. І ми не прагнемо ні до перезавантаження наших відносин із Росією, ні до ескалації", - сказала вона.

За словами Псакі, США мають намір співпрацювати з росіянами у галузях, взаємодія яких відповідає інтересам національної безпеки. При цьому вона зазначила, що тон і тип відносин, які президент Джо Байден має намір підтримувати з президентом РФ Володимиром Путіним, "дуже відрізнятимуться від попередньої адміністрації".

Речниця Білого дому наголосила, що влада США "стурбована зловмисними кроками Росії".

"І ми, звичайно, залишаємо за собою право зробити додаткові кроки, вжити додаткових заходів по завершенні", - сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше Псакі повідомила, що Адміністрація президента Байдена не планує запрошувати Росію приєднатися до "Великої сімки" (G7), з якої РФ була виключена у 2014 році після окупації українського Криму.

Напередодні, 2 березня, США оголосили про запровадження санкцій стосовно семи російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”. Під санкції потрапили семеро російських громадян: Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ, Павло Попов - заступник міністра оборони, Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці, Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань, Олександр Бортников - голова ФСБ, Ігор Краснов - генпрокурор РФ, Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

У МЗС Росії назвали американські санкції "ворожим антиросійським випадом" і пообіцяли "відповідь".