«Донбасс – война, за которую стыдно». Итоги визита президента Евросовета Мишеля в Украину

Всё это – важные вещи, но они более тактические (хотя и несут колоссальный экономический эффект). Стратегический приоритет Украины – выжить в войне с Россией, обеспечить на этом направлении постоянное давление на РФ со стороны Европейского Союза. С этой задачей сегодня Киев справился.

Думаю, многие эксперты, журналисты станут критиковать украинское руководство за организацию встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем , называя визит чиновника безрезультатным и несодержательным. Вспомнят об обещании премьера Дениса Шмыгаля подписать Договор об Общем авиационном пространстве с ЕС во время вояжа председателя Евросовета в Украину, о европейских вакцинах, которые наша страна пока не получила, о пробуксовке в процессах пересмотра торговой части Договора об ассоциации и подготовки соглашения по «промышленному безвизу».

Фото: https://www.president.gov.ua/ Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель в Счастье

Приезд Шарля Мишеля на Донбасс– важный этап с точки зрения консолидации усилий стран ЕС в противодействии России. Напомню, что «Минские договорённости» выгодны Украине лишь тем, что позволяют привязать санкции Евросоюза и США к выполнению сего несовершенного документа.

Ныне Евросоюз вступает в непростой период. Три ключевые страны Европы политически лихорадит. Великобритания вышла из состава ЕС и в некоторых аспектах становится более оппонентом, нежели союзником Содружества. В Германии происходит смена власти: осенью текущего года Меркель покинет пост канцлера и на её место может прийти человек, который будет более лоялен к России. Во Франции стартовала президентская гонка. Официальному Парижу, который всё старается поддерживать диалог с РФ, будет явно не до внешнеполитических проблем. Равно как и Лондону, Берлину. Посему 2021 год с точки зрения геополитической борьбы будет крайне сложным для Украины.

Цель организации визита президента Европейского совета на Донбасс – не просто показать со стороны украинского руководства факт невыполнения Россией договорённостей. Чиновники ЕС и так понимают реальную ситуацию, быть может, даже лучше в каких-то аспектах, чем многие украинцы. Наиважнейшая цель – сохранить поддержку, европейскую коалицию в столь непростые времена. Когда на Украину будут смотреть изредка и в пол-оборота.

Фото: www.president.gov.ua

Именно поэтому было важно, чтобы глава Европейского совета побывал близ линии фронта, воочию всё увидел, отметил для себя и своих коллег, что Украина выполняет часть сделки, в том числе по назначению использует гуманитарную, финансовую помощь ЕС. А самое ключевое, – чтобы Мишель сформировал нам нужный сигнал: санкции против РФ будут и дальше действовать.

«К сожалению, Россия не ответила на те политические позитивные шаги, которые сделала Украина по выполнению минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции против России остаются. Россия является частью этого конфликта, а не посредником», – заявил председатель европейской институции.

Нужно же ещё учитывать, что Мишель – бельгиец, человек, более ориентированный на западноевропейские, даже временами французские настроения. Это не поляк Дональд Туск (бывший президент Евросовета), который отлично понимал ситуацию в Украине, поддерживал её, был украинским адвокатом в ЕС. Мишель на многие вещи смотрит под другим углом. Поэтому его столь позитивный отклик на ситуацию на Донбассе столь важен.

Фото: EPA/UPG Дональд Туск

Уже в конце марта пройдёт саммит ЕС, после которого, вероятнее всего, будет задекларирована поддержка Украине. Это в свою очередь поспособствует продлению европейцами секторальных санкций против России этим летом. Последнее поможет Киеву удержать интерес Евросоюза к украинской повестке.

Украина дала ещё один пас Европейскому Союзу. Она обратилась к нему с просьбой включиться в инициативу «Крымская платформа», использовав новый санкционный механизм Евросоюза, который тот днями применил в отношении российских должностных лиц, причастных к заключению Алексея Навального в колонию. Речь идёт о штрафных мерах по причине нарушения гуманитарного права.

Ранее Украина подала свои списки ЕС. В перечне значатся в том числе и те, кто подвергся гонениям в Крыму. Следовательно, теперь очередь Евросоюза отреагировать и помочь наполнить «Крымскую платформу» не только дополнительными смыслами, но и инструментами.

Поэтому итог визита – сохранение украинского вопроса в повестке дня Европы. Это попытка организовать систему международной безопасности на этапе европейской турбулентности. И пока что у Киева получается. Что же касается тактических планов, то о них мы, конечно же, говорить будем. Украинцы ждут результата – подписания и перезаключения важных договоров с ЕС. А отчёт о проделанной работе они потребуют. Так всегда было и будет.