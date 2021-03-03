Перші два штати у США скасували масковий режим

Влада американських штатів Техас і Міссісіпі скасувала обов'язкове носіння масок, а також дозволила бізнесу повернутися до звичайного режиму роботи.

"Я анонсував, що Техас відкривається на 100%. Я також припинив у штаті дію масок", - написав губернатор Техасу Грег Ебботт в Twitter.

"Ми скасовуємо обов'язкове носіння масок, і бізнес зможе працювати на повну потужність без обмежень", - повідомив губернатор Міссісіпі Тейт Рівз.

NBC News повідомляє, що в Техасі планують відновити роботу всіх підприємств з 10 березня. У Міссісіпі обов'язкову вимогу носити маски в громадських місцях скасовують уже з 3 березня.

За словами губернатора Техасу, зараз штат перебуває в зовсім іншій ситуації, ніж це було в березні 2020 року, коли вводилися перші обмеження через коронавірус.

"Тепер у нас є вакцини", - сказав Ебботт.

"Наші госпіталізації та кількість випадків різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час настав", - зазначив губернатор Міссісіпі Тейт Рівз.

Старший радник робочої групипо боротьбі з коронавірусом при Білому домі Енді Славітт заявив, що штатам не варто поспішати знімати всі обмеження. "Ми вважаємо помилкою передчасну скасування цих приписів. Маски рятують безліч життів", - сказав він в ефірі CNN. Славітт висловив надію, що рішення переглянуть.

Згідно з офіційними даними, загальна кількість виявлених інфікувань ковідом у Техасі - 2 297 878, при цьому 6 613 - за останню добу, за 1 березня - 8 140.

У Міссісіпі за 1 березня було виявлено 199 нових інфікованих. 28 лютого їх було понад 700.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що американцям, можливо, доведеться носити маски і в 2022 році.