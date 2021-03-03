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Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати діяльність архітектурного бюро в Криму

Україна розпочала запровадження санкцій щодо Coop Himmelb(l)au та його керівництва.

Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати діяльність архітектурного бюро в Криму
Фото: Новости Севастополя

Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати причетність австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au до будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Австрії,  передає Радіо Свобода.

У відомстві розповіли, що Федеральне агентство захисту держави та протидії тероризму (BVT) отримало завдання розслідувати діяльність бюро в тимчасово окупованому Криму. Однак згодом Офіс прокурора Відня виступив проти початку попереднього розслідування діяльності компанії.

Раніше Україна розпочала запровадження санкцій щодо австрійської компанії через оперний театр в Криму. За даними українського МЗС, також започатковано запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Будівництво театру опери і балету на мисі Хрустальний в Севастополі почалося у серпні. Як пишуть кримські ЗМІ, театр - лише одна зі складових проекту великого культурного кластера, який повинен з'явитися в центрі Севастополя за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Згідно з паспортом театру, будівлю повинні звести до середини 2023 року.

За задумом проектувальників з Москви, на території кластера, крім театру опери і балету, мають бути військово-історичний музей, академія хореографії, майданчик для експозиції російських музеїв, театральне училище, а також житловий комплекс для персоналу цих установ.

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