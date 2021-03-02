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Темношкіра співробітниця Amazon звинуватила компанію в расизмі

Крім того, Ньюман заявляє, що зазнавала сексуальних домагань на роботі.

Темношкіра співробітниця Amazon звинуватила компанію в расизмі
Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина
Фото: EPA/UPG

Співробітниця Amazon Шарлотта Ньюман подала позов до керівництва компанії, звинувативши його в дискримінації за расовою і гендерною ознакою, а також в харасменті.

Як повідомляє Bloomberg, позов подано до Окружного суду у Вашингтоні, округ Колумбія.

У заяві юридичної фірми Wigdor LLP, яка представляє інтереси Ньюман у справі, стверджує, що Amazon наймає чорношкірих людей на нижчі посади, ніж людей з білим кольором шкіри. Також, за словами позивачки, за одну і ту саму роботу чорношкірим співробітникам платять менше, ніж їхнім колегам, а отримати підвищення їм значно важче.

Зокрема, Ньюман лише через два з половиною роки отримала ту посаду, на яку розраховувала при наймі в Amazon, хоча виконувала саме ці обов'язки, але платили їй менше.

Ньюман, яка прийшла в Amazon чотири роки тому, також звинувачує менеджмент компанії у неналежній поведінці. Зокрема, за словами Ньюман, керівники смикали її за волосся, називали "страшною" і схожою на "горилу". Крім того, Ньюман заявляє, що зазнавала сексуальних домагань на роботі.

За словами позивачки, їй відомі випадки дискримінації за расовою і гендерною ознакою, а також неналежної поведінки керівництва і щодо інших чорношкірих співробітників.

У відповідь на позов Ньюман в Amazon зазначили, що розбираються з висунутими звинуваченнями. Водночас у компанії запевнили, що не терплять дискримінації або утисків будь-якого роду і ретельно розслідують усі претензії та вживають відповідних заходів.

Раніше повідомляли, що дві колишні помічниці губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в сексуальних домаганнях.

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