​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У Президента назвали імена українських військових, які загинули сьогодні біля Новолуганського
У Президента назвали імена українських військових, які загинули сьогодні біля Новолуганського
Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
ГоловнаСпорт

У матчі Української Прем'єр-ліги трапився гучний расистський скандал

Матч "Зоря" - "Десна" був затьмарений неприємним інцидентом.

У матчі Української Прем'єр-ліги трапився гучний расистський скандал
Фото: ФК "Зоря"

У минулий уїк-енд поновилися матчу Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, в центральному матчі 14-го туру в Запоріжжі зустрілися одні з головних претендентів на "бронзу" "Зоря" і "Десна".

Луганський клуб, який виступав в ролі номінальних господарів, здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Кінцівку матчу затьмарив епізод, який може потягнути на расистський скандал. Після фолу на гравцеві "Зорі" Шахабі Захеді в трансляцію потрапила фраза, яка прозвучала з боку лави запасних "Десни".

"Уродів понабирали, чернож *** х". Сказано це було чітко, голосно і виразно.

"Зоря" не залишила без уваги цей епізод.

У коментарі сайту Tribuna.com генеральний директор Станіслав Оганов заявив, що луганський клуб буде розбиратися з цією ситуацією:

"У понеділок будемо звертатися в комітет етики і чесної гри УАФ. Ми зараз з'ясовуємо, ким ці слова були сказані. І надалі будемо писати листи до комітету етики. Це дуже неприємний інцидент. Нікому не дозволено ображати ні футболістів, ні інших людей, ні суперників. Потрібно вміти гідно програвати", - зазначив Оганов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також