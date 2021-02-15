У минулий уїк-енд поновилися матчу Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, в центральному матчі 14-го туру в Запоріжжі зустрілися одні з головних претендентів на "бронзу" "Зоря" і "Десна".

Луганський клуб, який виступав в ролі номінальних господарів, здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Кінцівку матчу затьмарив епізод, який може потягнути на расистський скандал. Після фолу на гравцеві "Зорі" Шахабі Захеді в трансляцію потрапила фраза, яка прозвучала з боку лави запасних "Десни".

"Уродів понабирали, чернож *** х". Сказано це було чітко, голосно і виразно.

"Зоря" не залишила без уваги цей епізод.

У коментарі сайту Tribuna.com генеральний директор Станіслав Оганов заявив, що луганський клуб буде розбиратися з цією ситуацією:

"У понеділок будемо звертатися в комітет етики і чесної гри УАФ. Ми зараз з'ясовуємо, ким ці слова були сказані. І надалі будемо писати листи до комітету етики. Це дуже неприємний інцидент. Нікому не дозволено ображати ні футболістів, ні інших людей, ні суперників. Потрібно вміти гідно програвати", - зазначив Оганов.