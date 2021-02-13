Дві українки - в топ-15 спринтерської гонки чемпіонату світу з біатлону

У словенській Поклюці був розіграний 3-й комплект нагород чемпіонату світу з біатлону.
Спринтерську гонку на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами виграла королева спринту Тіріль Екгофф. Норвежка стала однією з небагатьох в пелотоні, кому вдалося закрити всі 10 мішеней.
Ця перемога дозволила їй обійти співвітчизницю Марте Ройселанд в загальному заліку Кубка світу.
Другий на фініші була Анаіс Шевальє-Буше. Один промах не дозволив француженці перекувати "срібло" на "золото".
Свято на білоруській вулиці - Анна Сола в хорошому темпі просоліровала всю дистанцію, не допустивши жодного промаху і виграла "бронзу".
Краща з українок - Олена Підгрушна закінчила гонку 11-й. У топ-15 потрапила ще одна наша біатлоністка - Дар'я Блашко зайняла 14-е місце.
Відзначимо, що всі українки, які прийняли участь у гонці, кваліфікувалися в завтрашню гонку-переслідування. Останньою на підніжку поїзда вскочила Валя Семеренко, яка замкнула топ-50.
Результати гонки:
- Тіріль Екгофф (0+0) 21:18,7
- Анаіс Шевальє-Буше (0+1) +12,0
- Анна Сола (0+0) +14,4
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- 11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05,4
- 14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12,2
- 37. Юлія Джима (1+2) +1:58,4
- 50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7