Дві українки - в топ-15 спринтерської гонки чемпіонату світу з біатлону

У словенській Поклюці був розіграний 3-й комплект нагород чемпіонату світу з біатлону.

Спринтерську гонку на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами виграла королева спринту Тіріль Екгофф. Норвежка стала однією з небагатьох в пелотоні, кому вдалося закрити всі 10 мішеней.

Ця перемога дозволила їй обійти співвітчизницю Марте Ройселанд в загальному заліку Кубка світу.

Другий на фініші була Анаіс Шевальє-Буше. Один промах не дозволив француженці перекувати "срібло" на "золото".

Свято на білоруській вулиці - Анна Сола в хорошому темпі просоліровала всю дистанцію, не допустивши жодного промаху і виграла "бронзу".

Краща з українок - Олена Підгрушна закінчила гонку 11-й. У топ-15 потрапила ще одна наша біатлоністка - Дар'я Блашко зайняла 14-е місце.

Відзначимо, що всі українки, які прийняли участь у гонці, кваліфікувалися в завтрашню гонку-переслідування. Останньою на підніжку поїзда вскочила Валя Семеренко, яка замкнула топ-50.

Результати гонки:

Тіріль Екгофф (0+0) 21:18,7 Анаіс Шевальє-Буше (0+1) +12,0 Анна Сола (0+0) +14,4

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