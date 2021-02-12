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На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія"

"Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі", - пояснила IBU.

На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон пояснив, чому російські спортсмени змушені виступати під абревіатурою RBU на чемпіонаті світу, а слово "Росія" опинилося під забороною.

"Інтерпретація правил може бути різною, але ми просто дотримуємося рішення CAS (Спортивного арбітражного суду. - прим. LB.ua). Згідно з нашим розумінням рішення, Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі. Саме тому ми вирішили використовувати скорочену назву RBU", - цитує Карлссона championat.com.

"Це наша інтерпретація, яка відображає дух прийнятого CAS рішення. Але інші міжнародні федерації можуть виконувати рішення інакше. Ми ж для себе обрали такий шлях. Це наше бачення", - зазначив функціонер.

Тим часом Спілка біатлоністів Росії (СБР) висловила незгоду з обмеженням на використання під час ЧС її офіційної назви та кольорового логотипа в модифікованому вигляді - без зображення державного прапора Росії.

Нагадаємо, через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) російські біатлоністи виступають на чемпіонаті світу в статусі команди Спілки біатлоністів Росії (СБР), причому використовувати повну назву національної федерації заборонено, дозволена лише англійська абревіатура RBU (Russian Biathlon Union).

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