ФІФА визначила найкращого гравця Клубного чемпіонату світу

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський, Андре-П'єр Жиньяк і Йозуа Кімміх

"Баварія" стала найсильнішим футбольним клубом планети. Напередодні мюнхенці обіграли мексиканський клуб "Тігрес" з Монтеррея - 1:0.

Форварду німецької команди Роберту Левандовському вручили нагороду як найкращому гравцеві турніру, повідомляє пресслужба ФІФА.

У півфінальному матчі проти "Аль-Ахлі" 32-річний поляк став автором дубля, а у фіналі - безпосереднім учасником моменту, в результаті якого Бенжамен Павар забив переможний гол.

Разом з поляком за нагороду боролися нападник "Тігреса" Андре-П'єр Жиньяк і захисник "Баварії" Йозуа Кімміх.