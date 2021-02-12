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ФІФА визначила найкращого гравця Клубного чемпіонату світу

Левандовський завоював ще одну індивідуальну нагороду.

Роберт Левандовський, Андре-П'єр Жиньяк і Йозуа Кімміх
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський, Андре-П'єр Жиньяк і Йозуа Кімміх

"Баварія" стала найсильнішим футбольним клубом планети. Напередодні мюнхенці обіграли мексиканський клуб "Тігрес" з Монтеррея - 1:0.

Форварду німецької команди Роберту Левандовському вручили нагороду як найкращому гравцеві турніру, повідомляє пресслужба ФІФА.

У півфінальному матчі проти "Аль-Ахлі" 32-річний поляк став автором дубля, а у фіналі - безпосереднім учасником моменту, в результаті якого Бенжамен Павар забив переможний гол.

Разом з поляком за нагороду боролися нападник "Тігреса" Андре-П'єр Жиньяк і захисник "Баварії" Йозуа Кімміх.

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