Офіційним партнером Євро-2020 став TikTok

Напередодні Євро-2020 УЄФА і TikTok оголосили про початок співпраці, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Це вперше, коли цифрова розважальна платформа спонсорувала великий міжнародний турнір УЄФА.

"УЄФА запустить офіційний акаунт у TikTok з метою надихнути і порадувати мільйони футбольних фанатів по всьому світу історичним і сучасним відеоматеріалом, а також ексклюзивним закулісним контентом.

Партнерство також включає в себе права на спонсорство трансляцій матчів Євро-2020, які будуть показувати європейські канали мовлення", - йдеться в прес-релізі.

"Ми раді вітати в якості партнера Євро-2020 компанію, яка за останній рік стала однією з найбільш обговорюваних розважальних мобільних платформ. У найближчі місяці ми сподіваємося на тісну співпрацю з TikTok, щоб показати уболівальникам по всьому світу новий унікальний спосіб взаємодії з чемпіонатом Європи з футболу, який надає їм можливість спілкуватися і ділитися своєю пристрастю до одного з провідних подій у світі спорту", - додав директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавіруса.