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"Аталанта" Малиновського і Коваленка вийшла в фінал Кубка Італії

Для цього бергамаскам довелося обіграти чинного переможця турніру.

"Аталанта" Малиновського і Коваленка вийшла в фінал Кубка Італії
"Аталанта"
Фото: EPA/UPG

У Бергамо пройшов півфінальний поєдинок у відповідь Кубка Італії між "Аталантою" і "Наполі".

Почуття недомовленості після першого їх протистояння (0:0) розвіялося вже в дебюті зустрічі, коли форвард господарів Дуван Сапата відкрив рахунок - 1:0.

Перший тайм був повністю під контролем підопічних Джан П'єро Гасперіні, які зусиллями Маттео Пессіни до 16-й хвилині подвоїли свою перевагу -2:0.

Однак у другому таймі "Наполі" майже перевернув гру. Спочатку Ірвінг Лосано скоротив відставання неаполітанців до мінімуму - 2:1.

Мав зрівнювати рахунок Віктор Осімхен, але на 78-й хвилині "Аталанта" зняла всі питання про переможця зустрічі, коли Пессіна оформив дубль - 3:1.

Таким чином, "Наполі" склав із себе повноваження чинного переможця Кубка Італії.

У фіналі "Аталанта" зіграє проти "Ювентуса", який вибив на стадії 1/2 фіналу "Інтер".

Варто зазначити, що український футболісти "Аталанти" Руслан Малиновський і Віктор Коваленко провели весь матч на лаві запасних.

Огляд матчу "Аталанта" - "Наполі".

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