"Шпори" не зможуть собою прикрасити учасників чвертьфіналу.

На "Гудісон Парк" в Ліверпулі пройшов матч 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому місцевий "Евертон" приймав столичний "Тоттенгем".

Команди подарували вболівальникам яскраве шоу з 9-ма голами.

Рахунок відкрили гості вже на 3-й хвилині, коли захисник Давінсон Санчес елегантно зрізав м'яч головою при подачі "шпорами" кутового - 0:1.

Забійним виявився відрізок матчу з 36-ї по 45+3 хвилини. За цей проміжок часу команди забили на двох 4 м'ячі. Спочатку господарі за 7 хвилин забили 3 голи і повели в рахунку 3:1. Однак під кінець тайму гостям вдалося до мінімуму скоротити своє відставання - 3:2.

Гра в догонялки продовжилася і в другій половині зустрічі.

Спочатку все той же Санчес робить дубль і зрівнює рахунок - 3:3. На що форвард "Евертона" Рішарлісон відповідає своїм дублем і знову виводить "ірисок" уперед - 4:3.

На 83-й хвилині Гаррі Кейн своїм голом переводить матч в овертайм - 4:4.

Але колишній гравець "Шахтаря" Бернард вирішив не доводити протистояння до лотереї і на 97-й хвилині забив переможний гол "Евертона" - 5:4.

Відзначимо, що це третій випадок в кар'єрі головного тренера Жозе Моуріньо, коли його команда пропускала 5+ голів в одному матчі.

5️⃣ - Everton are the third team to score at least five goals against a team managed by José Mourinho



2021 Everton 5-4 Tottenham Hotspur

2015 Tottenham Hotspur 5-3 Chelsea

2010 FC Barcelona 5-0 Real Madrid#EVETOT #FACup — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 10, 2021

Сьогодні відбудеться жеребкування стадії 1/4 фіналу.

Огляд матчу "Евертон" - "Тоттенгем".