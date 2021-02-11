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Ексгравець "Шахтаря" став героєм драматичного матчу на Кубок Англії "Евертон" - "Тоттенгем", в якому було забито 9 голів

"Шпори" не зможуть собою прикрасити учасників чвертьфіналу.

Ексгравець "Шахтаря" став героєм драматичного матчу на Кубок Англії "Евертон" - "Тоттенгем", в якому було забито 9 голів
Бернард
Фото: EPA/UPG

На "Гудісон Парк" в Ліверпулі пройшов матч 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому місцевий "Евертон" приймав столичний "Тоттенгем".

Команди подарували вболівальникам яскраве шоу з 9-ма голами.

Рахунок відкрили гості вже на 3-й хвилині, коли захисник Давінсон Санчес елегантно зрізав м'яч головою при подачі "шпорами" кутового - 0:1.

Забійним виявився відрізок матчу з 36-ї по 45+3 хвилини. За цей проміжок часу команди забили на двох 4 м'ячі. Спочатку господарі за 7 хвилин забили 3 голи і повели в рахунку 3:1. Однак під кінець тайму гостям вдалося до мінімуму скоротити своє відставання - 3:2.

Гра в догонялки продовжилася і в другій половині зустрічі.

Спочатку все той же Санчес робить дубль і зрівнює рахунок - 3:3. На що форвард "Евертона" Рішарлісон відповідає своїм дублем і знову виводить "ірисок" уперед - 4:3.

На 83-й хвилині Гаррі Кейн своїм голом переводить матч в овертайм - 4:4.

Але колишній гравець "Шахтаря" Бернард вирішив не доводити протистояння до лотереї і на 97-й хвилині забив переможний гол "Евертона" - 5:4.

Відзначимо, що це третій випадок в кар'єрі головного тренера Жозе Моуріньо, коли його команда пропускала 5+ голів в одному матчі.

Сьогодні відбудеться жеребкування стадії 1/4 фіналу.

Огляд матчу "Евертон" - "Тоттенгем".

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